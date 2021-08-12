بعد الاتجاه لتعاقد الأهلي مع حارس صاعد جديد.. حقيقة رحيل محمد الشناوي إلى الدوري السعودي.. و«النصر» يوضح

الشارقة - اميمة ياسر - انتشرت تقارير صحفية في السعودية، تؤكد اقتراب الحارس الدولي محمد الشناوي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، بداية الموسم الكروي المقبل في ظل رغبة النادي السعودي في التعاقد مع حارس سوبر قبل انطلاق النسخة الجارية من المسابقة.

وأكد مصدر مقرب من الشناوي في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»، أن كل ما يتردد بشأن انتقال محمد الشناوي إلى صفوف نادي النصر السعودي لا أساس له من الصحة، قائلًا: «حتى هذه اللحظة محمد الشناوي لا يمتلك أية عروض أو مفاوضات رسمية من قبل إدارة نادي النصر السعودي أو من أي نادي آخر في السعودية».



عروض محمد الشناوي

وتابع المصدر خلال تصريحاته للكشف عن حقيقة رحيل محمد الشناوي إلى النصر السعودي والعروض التي يمتلكها الحارس الدولي، موضحًا: «محمد الشناوي كان قد تلقى عروضًا من أندية أوروبية إلا أن الأهلي رفضها في الوقت السابق، والحارس مستمر في صفوف الأهلي ويركز مع الفريق لحصد بطولة الدوري».

وأتم: «محمد الشناوي تألق خلال مشاركاته مع الأهلي خاصة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى مشاركته في كأس العالم للأندية، وأولمبياد طوكيو ضمن صفوف منتخبنا الأولمبي، وارتباط اسمه بأندية سعودية وأوروبية، أمر طبيعي».

كما حسم الوليد المهيدب مدير المركز الإعلامي لنادي النصر السعودي، ما أثير عن انتقال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، إلى صفوف النادي السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما تداولت الجماهير أنباء اقتراب الحارس من الانتقال إلى صفوف نادي النصر خلال الأيام القليلة المقبلة.



النصر السعودي: قائمتنا لا تسمح بضم محمد الشناوي

وأضاف مدير المركز الإعلامي لنادي النصر السعودي: «محمد الشناوي حارس كبير وإضافة لأي فريق ولكن ملوش مكان عندنا، فقائمة نادي النصر الحالية لا يوجد بها مكان لضم لاعب غير سعودي».

النصر السعودي يستعد لانطلاق الموسم الجديد

وأتم الوليد المهيدب، أن النادي السعودي يركز في الوقت الجاري في التدريبات وفترة الإعداد استعدادًا للموسم الكروي الجديد مشيرًا إلى أن الفريق انتهى منذ أيام من خوض معسكر تجهيزي استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

هل يتعاقد الأهلي مع حارس جديد؟

وفي نفس السياق، كانت مصادر كشفت عن أن هناك حالة من الانقسام داخل الأهلي بشأن التعاقد مع حارس مرمى جديد بداية الموسم المقبل خوفًا من إصرار محمد الشناوي على الرحيل إلى أحد الأندية الأوروبية لتحقيق رغبته في الاحتراف الخارجي لا سيما أنه أحد أحلامه منذ الصغر.