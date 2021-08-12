شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: المنافسة فى الدورى ستعود "للتساوي" وعودة أوباما إضافة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد نجم الأهلى السابق أن المنافسة على لقب الدورى المصرى ستعود للتساوى بعد مباراة الزمالك والإسماعيلى السبت المقبل، ولكن كفة الزمالك الأعلى حاليا.

وقال ضياء السيد فى تصريحات تليفزيونية: "الكفة أصبحت الآن فى صالح الزمالك، لكن على لاعبى الأهلى التركيز على الفوز فى جميع المباريات المقبلة فقط".

وأضاف ضياء السيد: المنافسة فى الدورى المصرى ستعود "للتساوي" السبت المقبل، لأن الإسماعيلى سيعرقل الزمالك يوم السبت وأتوقع أن تخرج المباراة بالتعادل مع فوز الأهلى على إنبى".

وتابع ضياء السيد: "عودة أوباما إضافة كبيرة للزمالك، لاعب محورى ومفيد جدا لأى مدرب، حتى أن لم يعجب الجمهور بأدائه فى بعض الأوقات، وأفضل الدفع بشيكابالا كبديل عن البداية به، يكون أفضل عندما يعانى لاعبى الخصم من الإجهاد".

وفقد الأهلى نقطتين ثمينتين فى سباق الفوز ببطولة الدورى بعدما تعادل مع الإسماعيلى بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، بالإسكندرية فى الجولة 29 لبطولة الدورى المصري.. سجل محمد شريف للأهلى فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 65 نقطة ويبقى فى المركز الثانى بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة برصيد 67 نقطة، بينما ارتفع رصيد الإسماعيلى إلى 37 نقطة فى المركز الحادى عشر.