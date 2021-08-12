شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: غياب محمد شريف "يريحنى" وإن أراد الزمالك الدورى لا يفرط فى النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حلمى طولان، مدرب نادى إنبى، أن مباراته المقبلة أمام النادى الأهلي ستكون صعبة على كلا الطرفين، وغياب محمد شريف بالتأكيد سيريحنا ولكن الأهلى يمتلك البديل.

وقال حلمى طولان في تصريحات تليفزيونية: "لعبنا قبل يومين فقط، وليس لدينا الوقت للتحضير بالشكل الأمثل لمباراة الأهلي بسبب ضغط المباريات".

وأضاف مدرب إنبى: "نحترم أهمية المباراة المقبلة بالنسبة للأهلي، لكن المباراة مهمة لنا أيضا، ونتمني أن نخرج بنتيجة إيجابية، والتنظيم الدفاعي لإنبي لن يتغير بغياب محمد شريف، عدم وجوده في المباراة "يريحني" بشكل كبير بكل تأكيد، لكني أتمني عودته سريعا.. والأهلي يمتلك البدلاء".

وتابع حلمى طولان: "إن أراد الزمالك الفوز بالدوري عليه عدم إهدار نقطة واحدة فيما تبقي له من مباريات".

وفقد الأهلى نقطتين ثمينتين فى سباق الفوز ببطولة الدورى بعدما تعادل مع الإسماعيلى بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، بالإسكندرية فى الجولة 29 لبطولة الدورى المصري.. سجل محمد شريف للأهلى فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 65 نقطة ويبقى فى المركز الثانى بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة برصيد 67 نقطة، بينما ارتفع رصيد الإسماعيلى إلى 37 نقطة فى المركز الحادى عشر.