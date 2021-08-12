شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب دجلة السابق فى حادث أليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى طه عثمان، لاعب نادي المصرية للاتصالات الحالي ووداي دجلة السابق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 12 أغسطس في حادث أليم بالمنيا مسقط رأسه.

ونشر حسام عرفات، لاعب وادي دجلة الحالي، صورا تجمعه بزميله السابق في الفريق ناعيا اللاعب: "البقاء لله يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اللاعب طه عثمان، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 24 عاما.

وشارك طه عثمان، في صفوف وادي دجلة في موسم 2019 قبل نهاية عقده، ويلعب حاليا مع فريق المصرية للاتصالات أحد أندية القسم الثاني بالدوري المصري لكرة القدم.