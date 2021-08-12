شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة: طلبنا من إيهاب جلال تجديد عقده لموسم آخر.. واللقب سيحسم آخر جولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلي، أن الفريق قدم أداء جيدا أمام الأهلي رغم غياب البدائل المتوفرة، في اللقاء الذى أقيم مساء الأربعاء، ضمن لقاءات بطولة الدورى، التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وقال على أبو جريشة في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي والإسماعيلي قدما مباراة جيدة، الكرة بها الكثير وبطل الدوري يصعب توقعه حاليا سيحسم بآخر جولة".

وأضاف أبو جريشة: "طلبنا من إيهاب جلال رسميا تجديد عقده لموسم آخر، والموسم القادم سيكون أفضل للإسماعيلي من الحالي".

وفقد الأهلى نقطتين ثمينتين فى سباق الفوز ببطولة الدورى بعدما تعادل مع الإسماعيلى بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، بالإسكندرية فى الجولة 29 لبطولة الدورى المصري.. سجل محمد شريف للأهلى فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 65 نقطة ويبقى فى المركز الثانى بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة برصيد 67 نقطة، بينما ارتفع رصيد الإسماعيلى إلى 37 نقطة فى المركز الحادى عشر.