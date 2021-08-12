شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: الإسماعيلى لن يتهاون أمام الزمالك وجلال فرض أسلوبه على موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حمزة الجمل نجم النادى الإسماعيلى السابق، بأداء لاعبى الدراويش أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدورى العام، والتى جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وقال حمزة الجمل فى تصريحات تليفزيونية: "إيهاب جلال قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي، ونجح فى فرض أسلوبه طوال المباراة وبشكل خاص فى الشوط الثاني، وأرى أن الإسماعيلى حقق تعادلاً مستحقاً".

وأضاف الجمل: "الأهلى تأثر كثيراً بإصابة محمد شريف واستبداله فى نهاية الشوط الأول بوالتر بواليا الذى لم يظهر بالمستوى المطلوب".

وتابع الجمل: "موسيمانى أخطأ بخروج ديانج وإشراك طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 70، فلا غنى عن ديانج فى وسط الملعب، فهو لاعب مميز ويجيد الناحية الدفاعية والهجومية، فكان من الأفضل خروج والتر بواليا حتى بعد إشراكه كبديل".

وأوضح حمزة الجمل: "لا صحة لكل ما يتردد حول تهلون الإسماعيلى أمام الزمالك السبت المقبل بسبب احتياج الفريق الأبيض إلى نقاط المباراة الثلاث لمواصلة المشوار نحو صدارة الدوري، فالإسماعيلى يلعب كل مبارياته من أجل تحقيق الفوز فقط، دون النظر إلى مصلحة أندية أخرى".

وأضاف الجمل: "الإسماعيلى لديه جهاز فنى متميز بقيادة إيهاب جلال يلعب من أجل تحسين وضع الدراويش فى جدول الدورى العام، فلا صحة لكل ما يتردد حول تهاون لاعبى الإسماعيلى أمام الزمالك، فهذه العبارة تتردد دوماً قبل لقاءات الفريقين معاً".

وعن بيراميدز، قال حمزة الجمل: "أن فريق بيراميدز يُدار بشكل عشوائى هذا الموسم، ولا يوجد هدف واضح محدد لمجلس إدارة النادى، وبيراميدز أنفق أموالاً طائلة هذا الموسم واستقدم العديد من اللاعبين مثل رمضان صبحى وأحمد فتحى وشريف إكرامى وغيرهم، دون تحديد هدف محدد منذ بداية الموسم، وأعتقد أن الفريق يحتاج إلى مدير كرة ذو شخصية قيادية، يستطيع السيطرة على هذا الكم من النجوم المتواجدين بالفريق".