شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: لا نهتم بمن يفوز بالدوري ونلعب لصالح أنفسنا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، على مواجهتي فريقه أمام الأهلي الماضية والزمالك المقبلة، في خضم منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ومصير إيهاب جلال مع الدراويش.

وخسر الأهلي نقطتين ثمينتين في سباق الفوز ببطولة الدوري بعدما تعادل مع الإسماعيلي بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، بالإسكندرية في الجولة 29 لبطولة الدوري المصري.. سجل محمد شريف للأهلي فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.

وقال وحيد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "واجهنا الأهلي بهدف الفوز، وقدمنا مباراة كبيرة، ولن أتحدث عن الأداء التحكيمي".

وأضاف: "في مباراة الزمالك سنلعب لحساب أنفسنا وليس لحساب أي فريق، نريد أن نبعد الإسماعيلي عن التراشق المتواجد بين أي نادي".

وأردف: "الإسماعيلي لا يعنيه من يفوز ببطولة الدوري، سواء الزمالك أو الأهلي، ونتمنى التوفيق للأفضل، ولا نريد من أي فريق إلقاء اللوم على الإسماعيلي لحصده منه نقطتين أو ثلاثة مثلما يقال حاليًا".

وتابع: "لسنا سعداء بتعادلنا أمام الأهلي، كان هدفنا تحقيق المكسب، وكنا الأهدى أعصابًا ونلعب للمتعة والإمتاع، ويوم السبت ستكون مباراة جميلة يستمتع بها كل عشاق الكرة".