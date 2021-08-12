شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يتوجه إلى للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة مساء غداً الجمعة باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام، ويخوض الفريق مرانه الرئيسى على ملعبه بجهاز الرياضة ثم يعلن بسيونى قائمة المباراة التى تتوجه للأسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويفقد فريق طلائع الجيش،جهود نجميه عمرو مرعى ومحمد ناصف فى مباراة سموحة، وتلقى عمرو مرعى الإنذار الثالث فى مواجهة بيراميدز فيما تعرض محمد ناصف للطرد خلال نفس المباراة.

واستحق فريق طلائع الجيش لقب الحصان الأسود في الموسم الجاري، بعدما قدم أداءً غير متوقع رغم البداية المتعثرة وحالة عدم الاستقرار الفني إلا أنه تحت قيادة عبد الحميد بسيوني نجح في تخطي جميع الأزمات ليتحول إلى فريق أخر ينافس على المراكز المتقدمة بجدول الدوري ويحتل الطلائع المركز السابع في جدول المسابقة برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

انتهت مباراة طلائع الجيش وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1 -1 في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يتعادل ناصر منسي لطلائع الجيش في الدقيقة 87، وألغى الحكم محمود ناجى ركلة جزاء لفريق طلائع الجيش وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" وسط اعتراضات شديدة من اللاعبين.