أول تصريحات من موسيماني بعد تصدر الزمالك الدوري والخسارة من الإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل النادي الأهلي منذ قليل مع نادي الإسماعيلي بهدف لكل منهما في الجولة التاسعة والعشرين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأمر الذي جعل نادي الزمالك يتصدر الدوري برصيد نقاط 67 نقطة ويصبح الأهلي محتلاً المركز الثاني برصيد 65 نقطة فقط بعد تغير ترتيب الدوري المصري.

ومن الواضح أن موسيماني لم يكن يضع في حسبانه خسارة فريقه، حيث أعرب عن مدى أسفه الشديد وحزنه حول ذلك الأمر بكلمات مفاجئة لجمهور نادي القرن، حيث قال “لا أعرف إذا كنا نتأثر باللعب بعد الزمالك أم لا ولا أستطيع الجزم بذلك”.

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بطولة الدوري الممتاز لم تُحسم بعد، والأهلي سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة.

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الإسماعيلي: "خسارة نقطتين أمام الإسماعيلي تؤثر على فرص الحفاظ على الدوري ولكن البطولة لم تحسم بعد".

وأضاف: "سنقاتل حتى النهاية، الأمر لم ينته بعد، وكرة القدم لا تعترف سوى بالنهايات". وأشار إلى أن كرة القدم علمتنا أن نستمر حتى النهاية وألا نستسلم ومن ثم سنقاتل من أجل الفوز بالدوري. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأكد موسيماني أن تغييراته اليوم كانت وفقًا لسير أحداث المباراة، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا لإحراز الأهداف، والتبديلات دائمًا تكون من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وخسر الأهلي نقطتين ثمينتين في سباق الفوز ببطولة الدوري بعدما تعادل مع الإسماعيلي بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الأربعاء، بالإسكندرية في الجولة 29 لبطولة الدوري المصري.. سجل محمد شريف للأهلي فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ويبقي في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة.