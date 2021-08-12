عقب تعادل الأهلي أمام الإسماعيلي.. أول تعليق من الزمالك بعد تصدره قمة الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - خسر الأهلي نقطتين ثمينتين في سباق الفوز ببطولة الدوري بعدما تعادل مع الإسماعيلي بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، بالإسكندرية في الجولة 29 لبطولة الدوري المصري.. سجل محمد شريف للأهلي فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ويبقي في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة.

بدوره، تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن انتهاء مباراة الإسماعيلي والأهلي بالتعادل الإيجابي واستمرار الفارس الأبيض في صدارة الدوري.

ونشر موقع «القاهرة 24» عن تواصله مع المدرب الفرنسي لمعرفة تعليقه على نتيجة الفريق وهل سيمثل هذا الأمر ضغطًا على الفريق الأبيض في مواجهة السبت بالإسماعيلية ليرد قائلا: «ليس لدي تعليق على نتيجة اللقاء ونستعد من الغد لمواجهة فريق قوي يوم السبت».

وأعرب مصدر داخل القلعة البيضاء، عن سعادتهم بتعادل الأهلي والإسماعيلي، واستمرار الزمالك في صدارة الدوري، مضيفًا أن الفريق سيستعد جيدا للإسماعيلي لأنها ستكون مباراة قوية والفريق الأبيض يرغب في الاستمرار على الصدارة، وهذا الأمر لن يتم إلا بالفوز واللعب بكل قوة.

وبعد تعادل الأهلي مع الإسماعيلي وتيفريّطه فى قمة الدوري للزمالك.. جاء ترتيب الدوري كالتالي:

1- الزمالك.. 67 نقطة.

2- الأهلي.. 65 نقطة.

3- المصري البورسعيدي.. 46 نقطة.

4- بيراميدز.. 43 نقطة.

5- الاتحاد السكندري.. 41 نقطة.

6- سموحة.. 41 نقطة.

7- إنبي.. 39 نقطة.

8- طلائع الجيش.. 38 نقطة.

9- الجونة.. 37 نقطة.

10- مصر المقاصة.. 37 نقطة.

11- الإسماعيلي.. 37 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا.. 36 نقطة.

13- غزل المحلة.. 33 نقطة.

14- المقاولون العرب.. 29 نقطة.

15- البنك الأهلي.. 28 نقطة.

16- أسوان.. 26 نقطة.

17- وادي دجلة.. 24 نقطة.

18- الإنتاج الحربي.. 20 نقطة.