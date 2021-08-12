بطولة انكلترا: الإصابة تحرم سيتي من جهود فودن لأربعة أسابيع إضافية

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لندن: يغيب لاعب وسط بطل انكلترا مانشستر سيتي فيل فودن عن بداية منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم بسبب إصابة في قدمه تعرض لها في كأس أوروبا 2020، وستحرمه من العودة إلى الملاعب لفترة 4 أسابيع إضافية.

وقال فودن لقناة "سكاي سبورتس" الأربعاء متحدثاً عن تطور اصابته "لا يزال الأمر مؤلماً بعض الشيء".

وغاب اللاعب الموهوب، البالغ 21 عاماً، عن المباراة النهائية لـ "يورو" والتي شهدت خسارة منتخب "الأسود الثلاثة" على ملعبه في ويمبلي أمام إيطاليا بركلات الترجيح 2 3 بعد التعادل 1 1 في الوقتين الاصلي والإضافي، بسبب الاصابة ومن غير المرجح أن يعود مجدداً إلى الملاعب قبل فترة التوقف الدولية في أيلول/سبتمبر المقبل.

وتابع "كان من المخيب أن يحصل ذلك قبل نهائي +يورو+. لقد كان أمراً مؤسفاً لكني أعمل بجد في الصالة الرياضية وآمل في أن أعود في أقرب وقت ممكن".

ويستهل سيتي دفاعه عن لقبه برحلة محفوفة بالمخاطر إلى ملعب توتنهام هوتسبر الأحد، من دون نجمه الصاعد الذي سيغيب أيضاً عن مواجهتي نوريتش سيتي وأرسنال.

وأردف "أود أن أقول إن الأمر سيستغرق من ثلاثة إلى أربعة أسابيع. آمل في أن يمر (الوقت) بسرعة ويمكنني العودة إلى أرض الملعب".

وسيتعين على فودن أن ينتظر قبل أن يلعب إلى جانب زميله في المنتخب الوطني جاك غريليش المنتقل مؤخراً إلى صفوف "سيتيزنس" مقابل صفقة تاريخية في الدوري بلغت 100 مليون جنيه إسترليني الأسبوع الماضي قادماً من أستون فيلا.

وضمن هذا السياق، قال فودن "أنا سعيد لانضمامه إلينا وآمل في أن أعود للعب معه والاستمتاع بكرة القدم".

وأثنى اللاعب الشاب على الوافد الجديد قائلاً "لا يعرف الخوف عندما تكون الكرة معه وبامكانه تبديل وجهة المباراة بمفرده. إنه لاعب مميز حقاً وسيكون أحد أبرز مفاتيح (النجاح) بالنسبة لنا".