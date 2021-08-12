شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 / 8 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 12 / 8 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة المقاولون العرب مع الجونة والبنك الاهلى مع أسوان وبيراميدز مع المصرى البورسعيدى في إفتتاح منافسات الجولة الثلاثين للمسابقة.

موعد مباراة المقاولون العرب مع الجونة

تقام مباراة المقاولون العرب مع الجونة في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الجونة مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

موعد مباراة البنك الاهلى مع أسوان

تقام مباراة مباراة البنك الاهلى وأسوان في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في مواجهة قوية للفريقين يدخلها البنك الاهلى بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل أسوان مع الإنتاج الحربى بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 50 هدفاً.

موعد مباراة بيراميدز مع المصرى البورسعيدى

تقام مباراة بيراميدز والمصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها بيراميدز بعد التعادل مع الطلائع بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز المصرى البورسعيدى على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 16 مباراة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 42 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.