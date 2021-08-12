شكرا لقرائتكم خبر عن "كرة تنس" تجهز حراس سيراميكا لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق سيراميكا تحت القيادة الفنية لهيثم شعبان تدريباته بدون راحة استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وشهد المران قيام مصطفى عفيفى مدرب حراس المرمى، بفقرة تدريب وتجهيز حراسه عن طريق كرة التنس، استعدادا للمواجهة المرتقبة، كما حرص هيثم شعبان على إجراء مران خفيف للاعبين الذين شاركوا في مباراة المقاصة.

واستطاع فريق سيراميكا العودة للانتصارات بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على مصر المقاصة في المباراة التي جرت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى ليرتفع رصيد الفائز على 36 نقطة فى المركز الثانى عشر، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 37 نقطة ومازال في المركز العاشر

تقدم إسلام صلاح لمصر المقاصة في الدقيقة 28، ونجح محمود نبيل لاعب وسط سيراميكا من إدراك هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 59 ، واستطاع ميدو جابر من إحراز الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.



مران سيراميكا (1)



مران سيراميكا (2)



مران سيراميكا (3)