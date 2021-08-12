شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الدراويش محمد فوزى رجل مباراة الإسماعيلى والأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج محمد فوزى، حارس مرمى النادى الإسماعيلى، بلقب رجل مباراة الدراويش أمام الأهلى، فى اللقاء الذى أقيم مساء أمس، الأربعاء، ضمن لقاءات بطولة الدورى، التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، بعد تألقه وإنقاذ مرماه من أهداف محققة ونجاحه فى الحفاظ على تعادل فريقه واقتناص نقطة غالية من الأهلى.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلى عبر فيس بوك: "حارسنا الأمين محمد فوزى هو رجل مباراة اليوم".





وفقد الأهلى نقطتين ثمينتين فى سباق الفوز ببطولة الدورى بعدما تعادل مع الإسماعيلى بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، بالإسكندرية فى الجولة 29 لبطولة الدورى المصري.. سجل محمد شريف للأهلى فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 65 نقطة ويبقى فى المركز الثانى بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة برصيد 67 نقطة، بينما ارتفع رصيد الإسماعيلى إلى 37 نقطة فى المركز الحادى عشر.