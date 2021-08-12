شكرا لقرائتكم خبر عن صبري المنياوي: الأهلي ظهر بلا روح.. والزمالك كعبه عالى على الإسماعيلى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صبري المنياوي، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، أن روح الأهلي غابت عن اللاعبين في مباراته أمام الدراويش التي جمعتهما مساء الأربعاء، وانتهت بالتعادل 1-1 ضمن مباريات الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية.

وقال المنياوي في مداخلة هاتفية مع تليفزيون الخليج 365: "لم أشاهد روح النادي الأهلي المعروفة عنه، وغابت تلك الروح تمامًا أمام الإسماعيلي الذى قدم مباراة كبيرة واستحق الخروج بنقطة، وإن كان أخطر في بعض الأوقات وأقرب للتسجيل".

وأضاف: "الأهلي تأثر بغياب محمد شريف في الشوط الثاني وبعدها لم يقدم لاعبوه الأداء المنتظر، وهو أمر لا يجب فعله أمام فريق كبير بحجم الإسماعيلي قادر على التسجيل في أي وقت".

وعن مباراة الإسماعيلي القادمة أمام الزمالك قال: "لعبت للزمالك والإسماعيلي، وأعتقد أن مباريات الفريقين في الإسماعيلية يكون للأبيض الكلمة العليا، وكعبه أعلى على الدراويش على ملعبهم".

وتابع: "الزمالك هذا الموسم ظهر بشكل مختلف، ويبدو أكثر تصميمًا على التتويج بالدوري، لكن يبدو كل شيء ممكن".

وعن صاحب الحظوظ الأكبر في التتويج قال: "الفرص ما زالت متساوية وكل شيء وارد بين الأهلي والزمالك في المباريات الخمس المقبلة".

يذكر أن الأهلي تراجع للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر برصيد 67 نقطة قبل 5 جولات على ختام المسابقة.