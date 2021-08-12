شكرا لقرائتكم خبر عن "جوكر" الإسماعليى: أخدم فريقى بأى مركز ومدربنا من الأفضل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر محمد عادل، جوكر الإسماعيلى، عن رضاه بالتعادل أمام الأهلى بهدف لكل فريق فى الجولة الـ29 بمسابقة الدورى الممتاز.
وأضاف عادل فى تصريحات له بعد المباراة: "اللاعبون قدموا مجهودا جبارا على مدار المباراة، لا يهمنا من يحصل على اللقب ما يشغلنا هو السعى نحو الانتصارات دائما، أو على الأقل التعادل لتحسين مركزنا بجدول الدورى".
وبسؤاله عن اللعب فى أكثر مركز: "أنا دائما فى خدمة فريقى وأشكر زملائى ومدربى الذين يمنحونى الثقة وأسال عز وجل أن يبعد عنا الإصابات".
وأنهى حواره: "إيهاب جلال أراه من الأفضل فى أفريقيا إن لم يكن الأفضل، وجوده دائما يشعرنا بالثقة".
وخسر الأهلي نقطتين ثمينتين في سباق الفوز ببطولة الدوري بعدما تعادل مع الإسماعيلي بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الأربعاء، بالإسكندرية في الجولة 29 لبطولة الدوري المصري.. سجل محمد شريف للأهلي فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ويبقي في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة.