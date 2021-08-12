"جوكر" الإسماعليى: أخدم فريقى بأى مركز ومدربنا من الأفضل فى أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد عادل، جوكر الإسماعيلى، عن رضاه بالتعادل أمام الأهلى بهدف لكل فريق فى الجولة الـ29 بمسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف عادل فى تصريحات له بعد المباراة: "اللاعبون قدموا مجهودا جبارا على مدار المباراة، لا يهمنا من يحصل على اللقب ما يشغلنا هو السعى نحو الانتصارات دائما، أو على الأقل التعادل لتحسين مركزنا بجدول الدورى".

وبسؤاله عن اللعب فى أكثر مركز: "أنا دائما فى خدمة فريقى وأشكر زملائى ومدربى الذين يمنحونى الثقة وأسال عز وجل أن يبعد عنا الإصابات".

وأنهى حواره: "إيهاب جلال أراه من الأفضل فى أفريقيا إن لم يكن الأفضل، وجوده دائما يشعرنا بالثقة".