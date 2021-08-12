شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين: لا يهمنا المنافسة بين القطبين.. وهدفى فى الأهلى "ليس تاريخيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم فريق الإسماعيلي، أن فريقه يخوض كل مباراة فى الدورى من أجل تحقيق الفوز فقط، معربًا عن سعادته بالتعادل مع الأهلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، بالإسكندرية في الجولة 29 لبطولة الدوري المصر.

سجل محمد شريف للأهلي فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ويبقي في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة.

وأضاف فخر الدين فى تصريحات تليفزيونية: "أرفض ما يقال بأن هدفي أمام الأهلى تاريخي واللقاء كأي مواجهة أخرى في الدوري"، وتابع: "الأهلي كان الأفضل في الكثير من فترات اللقاء لكننا نجحنا في النهاية بتسجيل هدف التعادل".

وأكمل مهاجم الإسماعيلى: "لا ننظر لفكرة المنافسة بين الأهلي والزمالك على الدوري وما يهمنا هو مصلحة فريقنا فقط".

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم أيمن اشرف، علي معلول، عمرو السولية، أليو ديانج، أفشة، جونيور أجاي، حسين الشحات ومحمد شريف.

فيما لعب الإسماعيلي مكوّن من: محمد فوزى، محمد عادل – مروان الصحراوى – مصطفى الزنارى – باهر المحمدى، محمد حسن – محمود دونجا - أحمد مصطفى - محمد صادق – فخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب.