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دونجا: لعبنا على الفوز أمام الأهلى.. وجلال حذرنا من كرة هدف شريف

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القاهرة - سامية سيد - قال محمود دونجا، لاعب وسط الإسماعيلى، إن الفريق كان يلعب من أجل الثلاث نقاط أمام الأهلى. وأضاف فى تصريحات عقب المباراة: "فقدنا نقطتين أمام الأهلى، المدير الفنى إيهاب جلال حذرنا من لقطة الهدف التى سجلها المنافس".

وتابع: "بعد استقبال الهدف كنا متوترين بعض الشىء لكننا استعادنا توازنا فى الشوط الثانى ونجحنا فى إدارك التعادل".

وأتم حديثه: "سنلعب أمام الزمالك بنفس القوة والحماس، لدينا إصرار على حصد نقاط المباراة، لاسيما أن الفريق عادت إليه الروح القتالية منذ تولى جلال وجهازه الفنى تدريب الفريق".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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