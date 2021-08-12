شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: لعبنا على الفوز أمام الأهلى.. وجلال حذرنا من كرة هدف شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود دونجا، لاعب وسط الإسماعيلى، إن الفريق كان يلعب من أجل الثلاث نقاط أمام الأهلى. وأضاف فى تصريحات عقب المباراة: "فقدنا نقطتين أمام الأهلى، المدير الفنى إيهاب جلال حذرنا من لقطة الهدف التى سجلها المنافس".