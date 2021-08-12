إيهاب جلال: النتيجة عادلة أمام الأهلى.. ولا أعرف "التفويت" أمام أى منافس

القاهرة - سامية سيد - شدد إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، على أن النتيجة مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي عادلة بين الفريق، مشيرا إلى أنه مع احترامه للمنافس الفريق فقد نقطتين والعكس أيضا للمنافس.

وتعادل الإسماعيلى مع الأهلى بهدف لكل فريق لحساب الجولة الــ29 من عمر بطولة الدورى العام.

وأضاف جلال: "المباراة كانت سجالا بين الفريقين ونجحنا فى إيقاف أهم مفاتيح اللعب للفريق المنافس".

وأتبع حديثه: "لا أعرف كلمة التفويت مهما كان المنافس، قدمنا أفضل ما لدينا مع الأهلى وسنقوم بنفس الشىء ضد الزمالك".

واختتم قائلا: "نتطلع لتحسين ترتيبنا بجدول مسابقة الدورى دون النظر لمن سيحصد البطولة ،هذا شىء لا يشغلنا نعمل فقط باحترافية ونحو الثلاث نقاط".