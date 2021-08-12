شكرا لقرائتكم خبر عن أبومسلم لتليفزيون الخليج 365: الأهلي ضيّع الفوز بالشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبومسلم، نجم الأهلي السابق، أن لاعبي الفريق أهدروا فرصة الفوز على الإسماعيلى في الشوط الأول بالمباراة التي جمعتهما اليوم، وانتهت بالتعادل 1-1، ضمن مباريات الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية.

وقال أبومسلم في مداخلة هاتفية مع تليفزيون الخليج 365: "الأهلي فرّط في الفوز بالشوط الأول، واكتفى بتسجيل هدف وحيد عبر محمد شريف، وفي الشوط الثاني لم ينجح مهاجمي الأهلي البدلاء في تعويضه سواء صلاح محسن أو والتر بواليا".

وتابع: "أجايي كان غير جاهز، ولم يكن من المفترض أن يبدأ المباراة، وكان نقطة ضعف واضحة في النادي الأهلي قبل استبداله، وحتى البدلاء طاهر وصلاح محسن أهدروا فرصًا بغرابة في الشوط الثاني وعليهم أن يراجعوا أنفسهم".

وعن حظوظ الأهلي في الحفاظ على لقب الدوري قال: " الأهلي معروف عنه القتال حتى الدقيقة الأخيرة، وسيواصل المنافسة على اللقب لآخر مباراة في الدوري، وما زال المشوار طويلا وهناك 5 مباريات متبقية".

يذكر أن الأهلي تراجع للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر برصيد 67 نقطة قبل 5 جولات على ختام المسابقة.