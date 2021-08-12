طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد شريف لاعب الفريق اشتكى من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية.

وأضاف أن الجهاز الطبي فضل استبدال اللاعب بعد شكواه من آلام العضلة الخلفية، وأوضح أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية من أجل الاطمئنان على حالته.

وكان محمد شريف قد غادر في الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي التي تقام مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة رقم 29 من بطولة الدوري الممتاز.

وخسر الأهلي نقطتين ثمينتين في سباق الفوز ببطولة الدوري بعدما تعادل مع الإسماعيلي بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، بالإسكندرية في الجولة 29 لبطولة الدوري المصري.. سجل محمد شريف للأهلي فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ويبقي في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة.