شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن عن ارتفاع عدد المصابين بالفريق إلى 11 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الاتحاد السكندرى عن وصول عدد الإصابات بالفريق إلى 11 إصابة، منهم إصابات طويلة ما يؤثر على الفريق في الفترة الحالية، والتي كان لها تأثير كبير في حرمان الفريق من التأهل للكونفدرالية الموسم الجاري.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: إصابات عديدة و مؤثرة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم، كان لها تأثير كبير على مسيرة الفريق هذا الموسم، وهي:

محمود رزق - كسر بالأنف

محمد انور - صليبي

كريم الديب - صليبي

حسام عاشور - صليبي

كريم ممدوح - صليبي

عبدالسميع - صليبي

رزاق سيسيه - كسر اجهادى بالركبه

محمد الصباحى - مزق في العضلة الضامه

خالد الغندور - كسر بالوجه

مصطفي إبراهيم - كسر بالفك

محمود شعبان - كسر بالساق