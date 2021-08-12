شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن عن ارتفاع عدد المصابين بالفريق إلى 11 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الاتحاد السكندرى عن وصول عدد الإصابات بالفريق إلى 11 إصابة، منهم إصابات طويلة ما يؤثر على الفريق في الفترة الحالية، والتي كان لها تأثير كبير في حرمان الفريق من التأهل للكونفدرالية الموسم الجاري.
وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: إصابات عديدة و مؤثرة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم، كان لها تأثير كبير على مسيرة الفريق هذا الموسم، وهي:
محمود رزق - كسر بالأنف
محمد انور - صليبي
كريم الديب - صليبي
حسام عاشور - صليبي
كريم ممدوح - صليبي
عبدالسميع - صليبي
رزاق سيسيه - كسر اجهادى بالركبه
محمد الصباحى - مزق في العضلة الضامه
خالد الغندور - كسر بالوجه
مصطفي إبراهيم - كسر بالفك
محمود شعبان - كسر بالساق
ودعمت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لاعب الفريق عبد السميع محمد "سيمو" بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الزمالك بالأمس.
وكتب صفحة الاتحاد: "خالص تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للاعبنا عبد السميع إبراهيم " سيمو " لاعب الفريق الأول لكرة القدم الذي أصيب بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة نادى الزمالك التي أقيمت أمس.. ستعود أقوى وننتظرك من جديد لتدافع عن ألوان زعيم الثغر".
وأعلن الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبى والدكتور محمد عنان طبيب الفريق تشخيص الاصابة قطع فى الرباط الصليبى وسوف يُجرى الجراحة خلال أيام.