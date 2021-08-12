شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أهم أخبار الرياضة التى حدثت اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، وجاء أبرزها، رسالة عماد متعب لـ"شريف": مصلحة الأهلي في الفوز أهم من المجد الشخصي، ووصول البعثة المصرية من أولمبياد طوكيو على 3 أفواج غداً.

الأهلي يتعادل مع الإسماعيلي ويفرّط فى قمة الدوري للزمالك

خسر الأهلي نقطتين ثمينتين في سباق الفوز ببطولة الدوري بعدما تعادل مع الإسماعيلي بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، بالإسكندرية في الجولة 29 لبطولة الدوري المصري.. سجل محمد شريف للأهلي فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.

ميكيسونى يتخلف عن معسكر سيمبا التنزانى بالمغرب تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

علم ”الخليج 365” أن الموزمبيقي لويس ميكيسوني مهاجم سيمبا التنزاني تخلف عن السفر مع فريقه إلى المغرب لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد، بسبب إتمام إجراءات انتقال اللاعب للأهلي بدءا من الموسم المقبل، إلا أن إدارة ناديه ترفض الإعلان عن رحيل اللاعب بناء على الاتفاق الذى تم بين إداراتي الأهلي وسيمبا.

الزمالك يجتمع بعمر كمال لاتمام انتقاله فى الموسم الجديد.. والأهلى يطلب الانتظار

يعقد مسؤولو نادى الزمالك جلسة ودية خلال الساعات المقبلة مع عمر كمال عبد الواحد نجم النادى المصري البورسعيدى ، من أجل إنهاء الإتفاق علي انضمام اللاعب لصفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد للدورى، بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في الموسم الجاري وإحرازه 12 هدفا مع الفريق البورسعيدي .

الزمالك فى معسكر مغلق 24 ساعة قبل مواجهة الإسماعيلى

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، السفر إلى الإسماعيلية يوم الجمعة المقبل للدخول فى معسكر مغلق قبل مواجهة الإسماعيلى بـ 24 ساعة. يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ويتواجد فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة الأهلى 10 لاعبين فى جعبتهم إنذار ثانى وحال حصولهم على إنذار ثالث الليلة سيتأكد غيابهم عن مواجهة الدراويش مع الزمالك المقرر لها السبت المقبل وهم "عماد حمدى وعمر الوحش ومحمد الشامى وفخر الدين بن يوسف ومحمد حسن ومروان الصحراوى وشكرى نجيب وأرى بابل و مصطفى فارس ومحمد بيومى". المباريات الحاسمة تمنع الأهلى من تجربة العائدين من الإصابات يتحفظ الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على فكرة الدفع ببعض اللاعبين العائدين من الإصابات في المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري مثل كريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي، من أجل تجهيزهم من جانب وتقييم موقفهم من البقاء في صفوف الأهلي أو الموافقة على رحيل البعض منهم مثل نيدفيد ومحمود من جانب آخر.

بيراميدز يرفض الحصول على مقابل نظير تأجير ملعبه للزمالك مباراتين فى الدورى

رفض مسئولو نادى بيراميدز الحصول على مقابل مادى نظير تأجير ملعبه "الدفاع الجوى" للزمالك لإقامة عليه مباراتى الفريق الأبيض أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي في الجولتين 31 و33 من الدوري الممتاز والمحدد لها يومي 17 و23 أو 24 من شهر أغسطس الجارى.

عماد متعب لـ"شريف": مصلحة الأهلي في الفوز أهم من المجد الشخصي

كشف عماد متعب مهاجم الأهلي السابق أن محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء مستواه يتقدم من مباراة لأخري ، والدليل تصدره قائمة هدافي الدوري برصيد 18 نقطة.

اتحاد الكرة: اللاعب السورى أجنبى فى الدورى المصرى بداية من الموسم المقبل

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه بداية من الموسم المقبل 2021 /2022 سيتم معاملة اللاعب السورى معاملة اللاعب الأجنبى حال تعاقد أى نادٍ معه بالدورى المصرى بمختلف أقسامه.

أنهت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية كافة الإجراءات الخاصة بسفر البعثة المصرية البارالمبية للمشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقرر إقامتها باليابان طوكيو 2020، بداية من يوم 24 أغسطس الجاري.

يشارك الرباعى محمود الونش وأيمن حفنى ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر لاعبو الزمالك الذين تعرضوا لحادث سير بسيط على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى فى الساعات الأولى من صباح اليوم عقب نهاية مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى أمس التى انتهت بفوز الزمالك 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ29 للدورى، فى التدريبات الجماعية للفريق غدا بعد نجاتهم من الحادث دون أى إصابات.