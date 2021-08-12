شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدورى المصرى اليوم الأربعاء 11 / 8 /2021.. الزمالك يستمر فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء 11 / 8 /2021، تفريط النادى الأهلى في صدارة الترتيب لصالح نادى الزمالك بعد التعادل مع الإسماعيلى، في المباراة التي أقيمت على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين.

وصعد الزمالك لصدارة الدورى برصيد 67 نقطة بعد مرور 29 جولة ويأتى الأهلى وصيفا برصيد 65 نقطة، حيث خسر الأهلي نقطتين ثمينتين في سباق الفوز ببطولة الدوري بعدما تعادل مع الإسماعيلي بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، بالإسكندرية في الجولة 29 لبطولة الدوري المصري.. سجل محمد شريف للأهلي فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ويبقي في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة.

ويحتل المصرى المركز الثالث برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 10 مواجهة وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلوا 30 هدفا، وفى المركز الرابع يأتي بيراميدز برصيد 43 نقطة من 29 مباراة.

ارتقى سموحة إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً، ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 41 نقطة.