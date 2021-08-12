جلال: سنلعب للفوز على الزمالك مثلما حاولنا أمام الأهلي.. وليس لدي حسابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه سيلعب من أجل الفوز في مبارياته المقبلة وأولها أمام الزمالك السبت المقبل.

الإسماعيلي تعادل مع الأهلي ليعرقله عن الاستمرار في قمة الدوري، ويهدي الصدارة إلى الزمالك بفارق نقطتين قبل 5 جولات من النهاية.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس1" بعد المباراة قال جلال :"لعبنا أمام الأهلي من أجل الفوز، وسنلعب في مبارياتنا المقبلة أيضاً لتحقيق الفوز".

وأضاف مدرب الإسماعيلي :"ليس لدي حسابات، ومن يعرفني يدرك ذلك جيداً، سنلعب على المكسب، لكن التوفيق بيد الله، ولا نشغل تفكيرنا بمثل هذه الأمور التي تثار حول مسار الدوري".

وتابع جلال :"أحاول تنفيذ عملي بإتقان ومحاولة الفوز في كل مباراة، لكنني لا أهتم بأي كلام فارغ يُقال آخر".

وأنهى مدرب الإسماعيلي :"الجهاز الفني نجح في مهمته وانتشل الإسماعيلي من المأزق الذي كان به، لكن لا يوجد رد فعل من الإدارة، وأظن أنه لا توجد حلول من أجل بناء فريق جديد، لا أحد يهتم".