مدرب الإسماعيلي: مشاركة حمدي ساعدتنا.. وليس لنا علاقة بصراع الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي بأن مشاركة حمدي فتحي في الشوط الثاني من المباراة كانت سبب في منح السيطرة للصالح فريقه، ونفى أن يكون لديه تفكير في الصراع القائم بين الأهلي والزمالك على لقب الدوري.

وقال حمد إبراهيم في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "كنا نستطيع ان نكون أفضل في الشوط الاول وفي أول 10 دقائق كان بالإمكان ان نسجل هدف، بعدما سجل الأهلي الهدف الأول استطاع ان يظهر بمستوى جيد مع".

وتابع: "بعدما شارك حمدي فتحي تمكنا من استغلال هذا الأمر بعدما أصبح لدينا فرصة أكبر من أجل الاستحواذ وتقدمنا وتعادلنا".

وأضاف: "لسنا طرف في منافسة الأهلي والزمالك على الدوري، نحن نلعب من أجل الفوز بالمباراة دائمًا، نريد أن نحقق النقاط الثلاث وليس لنا علاقة بأي أمر أخر غير متعلق بعملنا في الإسماعيلي".

وتحدث عن غيابات الفريق قبل مواجهة الزمالك المقبلة: "محمد حسن سيغيب عن مباراة الزمالك بداعي الإيقاف، وسوف نستعيد حسين السيد في المباراة المقبلة".

ويلعب الإسماعيلي أمام الزمالك السبت المقبلة في الجولة الـ30 من الدوري.