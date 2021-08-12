موسيماني: لا نتأثر عندما نلعب بعد الزمالك.. والدوري لم يُحسم بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه لا يتأثر عندما يخوض مبارياته بعد مباريات نادي الزمالك، مشيراً إلى أن لقب الدوري لم يُحسم بعد، وأن الفريق سيقاتل حتى أخر دقيقة.

وفقد الأهلي نقطتين في الصراع على لقب الدوري، بعد التعادل أمام الإسماعيلي بهدف لمثله، ضمن منافسات الأسبوع 29 من دوري we المصري.

وقال موسيماني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "لا أعرف إذا كان اللاعبين يتأثرون عندما نلعب بعد الزمالك، واللاعبين لم يكونوا متعصبين".

وأضاف: "لقب الدوري لم يحسم بعد، ويجب أن نؤمن بأنفسنا، وبالطبع لسنا سعداء لخسارتنا نقطتين، وسنقاتل حتى أخر دقيقة".

واختتم موسيماني: "النتيجة كانت تشير إلى أنه يجب أن نقوم بإجراء تغييرات، وعندما كنا متقدمين كنا نحاول تأمين الفوز، ولكن عندما استقبلنا الهدف، اضطررنا لتغيير لاعب خط الوسط والدفع بجناح".