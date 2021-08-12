الصدارة للزمالك.. جدول ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

سقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق في الجولة الـ29 من بطولة الدوري والتي أقيمت على ستاد الإسكندرية.

تعادل الأهلي تسبب في فقدانه للصدارة ليحل ثانيا برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين خلف الزمالك المتصدر بـ67 نقطة، بعدما حقق الفريق الأبيض الفوز على حساب الاتحاد السكندري بالجولة ذاتها بهدفين لهدف.

وحسم المصري وبيراميدز تأهلهما لبطولة الكونفدرالية بعدما أرسل اتحاد الكرة أسماء الفرق المشاركة أفريقيا مساء الثلاثاء 10 أغسطس.

ومازال صراع الهبوط قائما بين الإنتاج الحربي، وأسوان، والبنك الأهلي، ووادي دجلة، والمقاولون العرب.