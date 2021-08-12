تشيلسي بطلًا للسوبر الأوروبي بعد مباراة ماراثونية أمام فياريال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

توّج فريق تشيلسي الإنجليزي بلقب السوبر الأوروبي عقب فوزه أمام نظيره فياريال الإسباني خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

وتقدم تشيلسي بعد مرور 27 دقيقة عن طريق لاعبه حكيم زياش قبل أن يتعادل فياريال الإسباني بهدف في الدقيقة 73 عن طريق لاعبه جيرارد مورينو.

ولجأ الفريقيان إلى ركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفاز فريق تشيلسي بالسوبر الأوروبي عقب فوزه بركلات الترجيح أمام فياريال بنتيجة 6 - 5.