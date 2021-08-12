كأس السوبر الأوروبي 2021 | تشيلسي يفك النحس ويحقق لقبه الثاني على حساب فياريال

تعرف على نتيجة مباراة تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني في كأس السوبر الأوروبي، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 11-8-2021، والتي أقيمت على ملعب ويندسور بارك بمدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية.

فك تشيلسي نحس بطولة كأس السوبر الأوروبي، وحقق لقبه الثاني على حساب فياريال، بركلات الترجيح (6-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي (1-1).

وكان تشيلسي قد خسر لقب السوبر الأوروبي في آخر 3 مشاركات، أمام أتلتيكو مدريد في 2012، وبايرن ميونخ 2013 بركلات الترجيح، وليفربول 2019 بركلات الترجيح، بينما جاء لقبه الأول على حساب ريال مدريد في عام 1998.

وأحرز هدف تشيلسي الوحيد اليوم، النجم المغربي حكيم زياش في الدقيقة (27)، من زمن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز جيرارد مورينو هدف التعادل لفياريال في الدقيقة (73).

ونجح كل من أزبيليكويتا، ألونسو، ماونت، جورجينيو، بوليسيتش، وروديجير، في تدوين ركلات الترجيح الستة لفريق تشيلسي، بينما أضاع هافيرتز الركلة الوحيدة.

في المقابل، سجل كل من جيرارد مورينو، إستوبينان، جوميز، رابا، خوان فويث، ركلات الترجيح الخمسة لفريق فياريال بنجاح، وأخفق عيسى ميندي، وراؤول ألبيول أمام حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا الذي دخل خصيصًا لتلك المهمة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بدلًا من إدوارد ميندي.

سيطرة زرقاء

سيطر فريق تشيلسي على الكرة معظم دقائق الشوط الأول ونجح في التقدم بهدفٍ دون رد، سجله النجم المغربي حكيم زياش، في المقابل اعتمد فياريال على الهجمات المرتدة فقط لذلك ندرت خطورته بخلاف كرة ألبيرتو مورينو في الثوان الأخيرة.

ودخل تشيلسي اللقاء بالتشكيلة التالية: إدوارد ميندي – ناثنائيل شالوبا – أنطونيو روديجير – كورت زوما – ماركوس ألونسو – ماتيو كوفاسيتش – نجولو كانتي – كاي هافيرتز – كالوم هودسون أودوي – تيمو فيرنر – حكيم زياش.

فيما جاءت تشكيلة فياريال الأساسية كالآتي: سيرخيو أسينخو – خوان فويث – راؤول ألبيول – باو توريس – ألفونسو بيدرازا – مانو تريجويروس – إيتيان كابوي – ألبيرتو مورينو – يريمي بينو – جيرارد مورينو – بولاي ديا.

وهدد تشيلسي مرمى فياريال للمرة الأولى في الدقيقة الخامسة عن طريق المهاجم الألماني تيمو الذي سدد كرة تصدى لها الحارس سيرخيو أسينخو.

وكاد نجولو كانتي يخطف الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، بعدما استخلص كرة من لاعب فياريال خارج منطقة الجزاء وأطلق تصويبة صاروخية مرت بجاور القائم ببضعة سنتيمترات.

وظهر فياريال هجوميًا عند الدقيقة العاشرة، حينما تحصل على ضربة ركنية من الجهة اليسرى نفذها تريجويروس عالية داخل منطقة الجزاء لتعود من الدفاع إلى يريمي بينو الذي فشل في تسديدة الكرة باتجاه المرمى لتنتهي خطورتها.

زياش يتقدم للبلوز ويغادر مصابًا

وخطف حكيم زياش الهدف الأول لفريق تشيلسي في الدقيقة (27)، حيث تقدم الألماني كاي هافيرتز بكرة من الجهة اليسرى وأرسل كرة عرضية أرضية قابلها النجم المغربي بتسديدة يسارية ارتطمت في الأرض وسكنت شباك أسينخو.

وتألق أسينخو من أمام ماركوس ألونسو في الدقيقة (35)، ليحرمه من إضافة الهدف الثاني، بعدما تصدى لتسديدة الإسباني من داخل منطقة الجزاء لتخرج إلى الركنية.

وأُجبر النجم المغربي حكيم زياش على مغادرة المستطيل الأخضر في الدقيقة (42)، بعد أن تعرض لإصابة على مستوى الكتف أثناء الدفاع في كرة ركنية لصالح فياريال، ليحل كريسيان بوليسيتش بديلًا عنه.

وأنقذت العارضة إدوارد ميندي وفريق تشيلسي من هدف التعادل لصالح فياريال، بعدما تصدت لتصويبة ألبيرتو مورينو الصاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من جيرارد مورينو، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز على الغواصات الصفراء بنتيجة (1-0).

استفاقة فياريال

بدأ نادي فياريال الشوط الثاني من حيث انتهى في الشطر الأول، وكاد جيرارد مورينو يسجل هدف التعادل للغواصات الصفراء في الدقيقة (52)، بعد خطأ فادح في تشتيت الكرة من قبل إدوارد ميندي، ولكن الأخير تمكن من إبعاد تسديدة المهاجم الإسباني بأطراف أصابعة لترتطم في القائم ويبعدها الدفاع.

وأجرى مدرب فياريال أوناي إيمري أولى تبديلات فياريال في الدقيقة (58)، بخروج ألفونسو بيدرازا ودخول بيرفس إستوبينان، ورد تشيلسي بإجراء 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة (65)، بخروج نجولو كانتي، تيمو فيرنر وكورت زوما، ودخول جورجينو، ماسون ماونت، وأندرياس كريستينسن.

وصنع فياريال فرصة خطيرة في الدقيقة (67)، عن طريق المهاجم بولاي ديا الذي تقدم بالكرة من الجهة اليسرى ودخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة من زاوية صعبة تصدى لها ميندي لتخرج إلى الركنية.

ونجح فياريال في إدراك هدف التعادل عند الدقيقة (73)، عن طريق جيرارد مورينو بعدما روض كرة خارج منطقة الجزاء ومررها إلى بولاي ديا داخل المنطقة ليعيدها السنغالي بلمسة واحدة إلى الإسباني الذي أطلق تسديدة بيمناه سكنت سقف شباك إدوارد ميندي.

وأقحم إيمري مانو مورلانيس وداني جابا على حساب ألبيرتو مورينو وبولاي ديا في الدقيقة (85)، ومرت باقي الدقائق دون جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليتوجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

تشيلسي ينظم صفوفه وينتصر

نظم تشيلسي صفوفه في الأشواط الإضافية وكان الطرف الأفضل والأقرب لتحقيق الانتصار، حيث سنحت فرصة لكريستيان بوليسيتش في الدقيقة (99)، ولكنه سدد كرة سددها بجانب القائم.

وفي الشوط الإضافي الثاني تألق سيرخيو أسينخو وحرم تشيلسي من تسجيل الهدف الثاني بعدما تصدى لتسديدة الإنجليزي ماسون ماونت من على حدود منطقة الجزاء لتخرج إلى الركنية في الدقيقة (107).

وعند الدقيقة (119)، أقحم توماس توخيل الحارس الإسباني كيبا بدلًا من إدوارد ميندي في آخر تبديلات البلوز، استعدادًا لركلات الترجيح، ونجح في التصدي لركلتين وينتصر البلوز على الغواصات الصفراء (6-5).