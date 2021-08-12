الاسماعيلي يفرض التعادل على الاهلي ويمنح الزمالك صدارة الدوري المصري

فرض الاسماعيلي التعادل على الاهلي بنتيجة هدف مقابل هدف ومنح الزمالك صدارة الدوري المصري، في ختام الجولة الـ 29 من المسابقة، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 11 أغسطس 2021، والتي أستضافها ستاد الاسكندرية.

بهذه النتيجة تراجع الاهلي الى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة، خلف غريمه الزمالك المتصدر برصيد 67 نقطة، في المقابل رفع الاسماعيلي رصيده الى 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

أنتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم الاهلي بهدف دون مقابل، سجله اللاعب المتألق “محمد شريف” عند الدقيقة 22 بصناعة نموذجية من محمد مجدي أفشة الذي وضع تمريرة على طبق من ذهب لشريف أمام المرمى ووضع الكرة بسهولة في الشباك.

بهذا الهدف أنفرد مهاجم الاهلي محمد شريف بصدارة جدول هدافي الدوري المصري ووصل الى الهدف رقم 19 مبتعداً بفارق 4 أهداف عن صاحب المركز الثاني لاعب سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان.

وخلال الشوط تدراك الاسماعيلي هدف التعادل عن طريق التونسي “فخر الدين بن يوسف” بعدما حول كرة عرضية بضربة رأسية قوية الى شباك محمد الشناوي الذي حاول التصدي لها دون جدوى.

دخل الاهلي المباراة بتشكيلة مكون من: محمد الشناوي – علي معلول – ياسر ابراهيم – أيمن أشرف – أكرم توفيق – أليو ديانج – حسين الشحات – مجدي أفشة – أجايي – محمد شريف.

في المقابل جاءت تشكيلة الاسماعيلي في حراسة المرمي محمد فوزي أمامه باهر المحمدي – مروان الصحراوي – مصطفي الزناري – محمد عادل – محمد حسن – محمود دونجا – محمد صادق – أحمد مصطفي – فخر الدين بن يوسف – شكري نجيب.

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري اليوم الاربعاء 11 أغسطس 2021