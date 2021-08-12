تشيلسي يهزم فياريال بركلات الترجيح ويتوّج بلقب كأس السوبر الأوروبي

المنامة - ياسر ابراهيم - أحرز تشيلسي بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا، لقب كأس السوبر الأوروبي بفوزه على فياريال بطل الدوري الأوروبي بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب وندسور في بلفاست.



افتتح النجم المغربي حكيم زياش التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 27 قبل أن يدرك فياريال التعادل في الدقيقة 73 عن طريق جيرارد مورينو.



وشهد الشوط الأول خروج زياش في الدقيقة 43 بعد ترضه لإصابته قوية في كتفه لم يتمكن على إثرها من مواصلة اللعب.



وأدخل مدرب تشيلسي توماس توخل الحارس المتخصص بركلات الترجيح الإسباني كيبا أريسابالاغا بدلاً من الحارس الأساسي السنغالي إدوار مندي، فكان عند حسن ظن مدربه بتصديه لركلتي المدافع الجزائري عيسى ماندي وراوول ألبيول.



وهي المرة الثانية التي يتوّج فيها تشيلسي بلقب كأس السوبر الأوروبي.



وتجمع مباراة كأس السوبر الأوروبي بطل دوري أبطال أوروبا الذي يحمل تشيلسي لقبه على حساب مواطنه مانشستر سيتي (1-صفر)، وبطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الذي ظفر به فياريال على حساب مانشستر يونايتد بتفوقه عليه بركلات الترجيح.

المصدر: بي إن سبورت