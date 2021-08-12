الامارات | «الشارقة الرياضي» يشكل فرق عمل لمتابعة نظام إدارة الجودة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يشكل فرق عمل لمتابعة نظام إدارة الجودة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن تشكيل فرق عمل داخلية لمتابعة نظام إدارة الجودة بناء على توجهاته نحو تفعيل نظام إدارة جودة العمليات الإدارية في المجلس بجميع الوحدات التنظيمية وفقاً لمواصفات نظام إدارة الجودة، وسعياً لتطبيق المعايير المرتبطة بالنظام، والارتقاء بالعمل الإداري في المجلس وإداراته المختلفة لتحقيق مؤشرات الأداء.

وقال بيان صحافي: «ضمّت فرق العمل الداخلية ممثلي إدارة الاستراتيجية والأداء، وهم مريم يوسف الحوسني مدير الإدارة، والدكتور محمد عبدالعظيم رئيس قسم الجودة والتميز المؤسسي، وخالد عبدالله الجنيبي رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي، وزياد عمر عزابي محلل إحصاء».

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، أن تشكيل فرق العمل يأتي في إطار حرص المجلس على العمل ضمن إجراءات وعمليات نظام الجودة وتطبيق مفاهيمها، بما ينعكس على العمل في المجلس بشكل مؤسسي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news