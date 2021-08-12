الامارات | «الداخلية» ترعى نشاطات وفعاليات اتحاد الجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» ترعى نشاطات وفعاليات اتحاد الجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت وزارة الداخلية، أمس، مذكرة تفاهم مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، لرعاية ودعم نشاطات وفعاليات الاتحاد والمشاركة فيها، بما يضمن تعزيز التعاون المشترك بصورة تخدم الحركة الشبابية والرياضية الإماراتية، وفي إطار الحرص على دعم كل الفعاليات المجتمعية الوطنية والرياضية، التي تحمل القيم النبيلة والتأثير الإيجابي في الفرد والمجتمع.

وقّع المذكرة نيابة عن وزارة الداخلية، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل الوزارة، وعن جانب اتحاد الإمارات للجوجيستو عبدالمنعم السيد الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، في احتفال أقيم لهذه الغاية في وزارة الداخلية، بحضور العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس اتحاد الشرطة الرياضي، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيستو، وعدد من الضباط والمسؤولين من القطاعات الرياضية.

وتشمل الاتفاقية رعاية بطولات الجوجيستو المحلية، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيستو، ورعاية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي هذه الرياضة.

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