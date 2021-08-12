الامارات | الظفرة يهزم خورفكان.. وتعادل النصر والبطائح في «الصالات»

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يهزم خورفكان.. وتعادل النصر والبطائح في «الصالات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الظفرة بداية قوية في كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، إذ فاز أول من أمس، على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت في قاعة بينونة بمدينة الظفرة، وسجل أهدافه الثلاثة الإيطالي ميجويل كينجي (هاتريك)، وسجل لخورفكان البرازيلي لوكاس وأحمد الحمادي.

وفي مباراة ثانية تعادل النصر مع البطائح بأربعة أهداف لكل منهما، حيث سجل للنصر خالد المهيري (هدفان)، وهدف لكل من طاهر بوزير وعلي حسين، بينما سجل للبطائح البرازيليان برونو لوسيانو ودانيل بينهيرو ووليد الغول ومحمد علي.

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