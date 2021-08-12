الامارات | «دروب الموري» بطلاً لكأس الوثبة في داكس

شكرا لقرائتكم خبر عن «دروب الموري» بطلاً لكأس الوثبة في داكس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوّن المهر «دروب الموري» لجواد مهداد، اسمه ضمن قائمة الفائزين في سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم أول من أمس، بمضمار داكس برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة السباقات تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم.

واجتذب السباق، البالغ طوله 2300 متر، وجائزته 16 ألف يورو، 10 خيول في سن ثلاث سنوات فقط.

وأنهى المهر البطل، بإشراف توماس فورسي، وقيادة لوري فولارد، السباق لمصلحته بفارق طول واحد، ومسجلاً زمناً قدره 2:41:60 دقيقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news