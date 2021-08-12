اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري السعودي

أبها - الشباب 20:15

الرائد - الفتح 20:20

الحزم - التعاون 21:55

البنك الأهلي - أسوان 21:00

المقاولون العرب - الجونة 21:00

بيراميدز - المصري 23:00

الدوري الأردني

شباب الأردن - الحسين إربد 19:00

معان - سحاب 21:30

الدوري الأوروبي

سانت جونستون - غلطة سراي 22:00

سيلتك - يابلونك 22:45

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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