الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري السعودي
أبها - الشباب 20:15
الرائد - الفتح 20:20
الحزم - التعاون 21:55
البنك الأهلي - أسوان 21:00
المقاولون العرب - الجونة 21:00
بيراميدز - المصري 23:00
الدوري الأردني
شباب الأردن - الحسين إربد 19:00
معان - سحاب 21:30
الدوري الأوروبي
سانت جونستون - غلطة سراي 22:00
سيلتك - يابلونك 22:45
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