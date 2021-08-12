رومينيجه يطالب بضوابط مالية أكثر صرامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب الألماني كارل رومينيجه بضرورة تطبيق ضوابط مالية أكثر صرامة بكرة القدم الأوروبية.

أصبح باريس سان جيرمان تحت المجهر مرة أخرى، بعد أن ضم ميسي لصفوفه خامس صفقاته بالفترة الحالية، لكن الفريق الفرنسي أشار إلى أن معظم تعاقداته كانت انتقالات مجانية.

كما تكبدت خزينة مانشستر سيتي الإنجليزي، 138 مليون دولار من أجل التعاقد مع لاعب أستون فيلا جاك جريليش، فيما يرغب أيضا في ضم مهاجم توتنهام هاري كين، الذي سيكلفه أيضا مبلغا مماثلا.

وقال رومينيجيه عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي (يويفا)، بصفته ممثلا لرابطة الأندية الأوروبية «اللعب المالي النظيف موجود لكنه يحتاج إلى تعديل واستخدامه بشكل أكثر صرامة».

ينص نظام اللعب المالي النظيف في يويفا على أنه من حيث المبدأ، لا ينبغي للأندية أن تنفق أكثر مما تكسب.