سيلفا أبرز صفقات البوندسليجا بأقل تكلفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحاول وصيف الدوري الألماني في الموسم الماضي، فريق لايبزج تعويض هدافه تيمو فيرنر الذي استغنى عنه لمصلحة تشيلسي الإنجليزي في يوليو 2020. في المقابل، كان حامل اللقب في المواسم التسعة الأخيرة بايرن ميونخ، هادئا في سوق الانتقالات، فيما كانت معاملات بوروسيا دورتموند مختلطة كالمعتاد. أفضل 5 صفقات في الدوري الألماني: 01 البرتغالي أندريه سيلفا:





انتقل من آينتراخت فرانكفورت إلى لايبزج مقابل 27 مليون دولار، وأحرز المهاجم البرتغالي 28 هدفا لفرانكفورت في بوندسليجا الموسم الماضي، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ الذي سجل 41 هدفا.



ويعد سيلفا أبرز الصفقات رغم أن مبلغ انتقاله ليس كبيرا.

02 دايوت أوباميكانو:



انتقل من لايبزج إلى بايرن ميونخ مقابل 50 مليون دولار



كبديل لديفيد ألابا وجيروم بواتينج في الدفاع.



كما انضم الواعد عمر ريتشاردز لبايرن، قادما من ريدينج، لكن من المتوقع أن يكون مدافعا احتياطيا، بينما عاد زفن أولرايش كحارس مرمى احتياطي.

03 دونيل مالين:



انتقل من أيندهوفن الهولندي إلى بوروسيا دورتموند مقابل 36 مليون دولار.



انضم الجناح الهولندي (22 عاما) ليسد فراغ الإنجليزي جادون سانشو الذي انتقل لمانشستر يونايتد.



كم ضم دوتموند الحارس السويسري جريجور كوبيل من شتوتجارت، ليتنافس على حجز مكان أساسي في الفريق مع مواطنيه روما بوركي ومارفين هيتز.

04 لوكاس نميتشا:



انتقل من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى فولفسبورج في صفقة لم يعلن عن قيمتها المالية.



لعب نميتشا (22 عاما) دورا بارزا في فوز منتخب ألمانيا ببطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما في يونيو الماضي.



لعب نميتشا بصفوف وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة موسم 2019-2020، وقدم أداء لافتا مع أندرلخت البلجيكي، الذي انضم إليه معارا في الموسم الماضي.

05 كيفن برينس بواتينج



من مونزا الإيطالي إلى هيرتا برلين في صفقة انتقال حر



بعد 14 عاما من مغادرته نادي مسقط رأسه، عاد بواتينج إلى العاصمة الألمانية.



وانتقل بواتينج بين عديد الأندية الأوروبية، فيما كانت آخر محطة له في بوندسليجا مع فريق آينتراخت فرانكفورت في موسم 2017 / 2018، حيث أسهم في حصول الفريق على لقب كاس ألمانيا.



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