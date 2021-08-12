ميسي يتحمس للقتال في حديقة الأمراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي تصميمه على بناء شيء مميز في ملعب حديقة الأمراء بعد انضمامه لصفوف فريق باريس سان جيرمان.

وصرح ميسي عقب اتمام انتقاله «أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس سان جيرمان. كل ما يتعلق بالنادي يطابق طموحاتي الكروية».

وأضاف اللاعب الذي وقع عقدا لمدة عامين مع وجود بند يسمح بتجديد التعاقد لعام ثالث «أدرك مدى موهبة الفريق والجهاز الفني هنا. أنا مصمم على المساعدة في بناء شيء مميز للنادي والجماهير، وأتطلع للخروج إلى أرض الملعب في حديقة الأمراء».

وأردف «أنا سعيد للغاية. جميعكم تعلمون بخروجي من برشلونة كلحظة صعبة للغاية بعد سنوات عديدة. لقد كان تغييرا صعبا بعد وقت طويل. لكن شعرت لحظة وصولي إلى هنا بسعادة كبيرة وأريد حقا أن أبدأ الحصص التدريبية».

وأكد «أريد أن أعمل مع الموظفين وزملائي وأبدأ هذه اللحظة الجديدة من حياتي. لدي هذه الإرادة للعب. أنا حقا غير صبور. مازلت أريد الفوز، كما فعلت في اللحظة الأولى من مسيرتي».

وأضاف «أشعر أن هذا النادي مستعد للقتال من أجل كل الألقاب. هذا هو هدفي، أريد أن أستمر في التطور وأواصل الفوز بالبطولات؛ ولهذا السبب جئت إلى هذا النادي، آمل حقا أن نتمكن من تحقيق ذلك».

واعترف ميسي بأنه فكر في إمكانية مواجهة برشلونة إذا أوقعت القرعة باريس سان جيرمان ضد الفريق الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وقال «برشلونة هو وطني، لقد كنت هناك منذ أن كنت طفلا وعشت أشياء كثيرة هناك. لا أعرف ما إذا كنا سنواجه بعضنا البعض، سيكون من الرائع العودة إلى برشلونة. سيكون من الغريب أن تلعب على ملعبك هناك في برشلونة بقميص آخر؛ لكن هذا يمكن أن يحدث وسنرى».

من جانبه، صرح رئيس سان جيرمان ناصر الخليفي بأن التعاقد مع ميسي يمثل بيانا مهما.

وقال «هذا يوم رائع وتاريخي للنادي ولعالم كرة القدم ولنا».

وأعرب الخليفي عن اعتقاده بأن الاستعانة بخدمات ميسي سيكون حاسما في الحفاظ على الجناح الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي ينتهي عقده مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجديد.

أكد الخليفي الذي دافع عن إنفاق النادي «لقد أراد (مبابي) فريقا تنافسيا وأعتقد أن لدينا أكثر الفرق تنافسية في العالم، لذا لا يوجد عذر له الآن، لا يمكنه فعل أي شيء سوى البقاء»

ويستعد ميسي للتعاون مع البرازيلي نيمار، زميله السابق في برشلونة، ليكونا ثلاثيا رائعا مع مبابي.

ويتطلع سان جيرمان، الذي تعاقد هذا الصيف مع المغربي أشرف حكيمي وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما والهولندي جيورجينيو فينالدوم والإسباني سيرخيو راموس، لاستعادة لقب الدوري الفرنسي الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة ليل، قبل الشروع في البحث عن لقبه الأول بدوري الأبطال.