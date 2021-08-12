أرديليس: 4 أرجنتينيين سيدعمون ميسي بسان جيرمان

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ووقع ميسي عقدا لمدة عامين مع سان جيرمان.
ويتوقع أرديليس أن ينطلق النجم الفائز بجائزة (الكرة الذهبية) كأفضل لاعب في العالم 6 مرات، من خلال اللعب تحت قيادة بوتشيتينو.
كما يشعر أرديليس أن وجود زملاء ميسي الأرجنتينيين في سان جيرمان، مثل آنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي ولياندرو باريديس، لا يمكن إلا أن يكون إيجابيا لميسي.
وقال أرديليس «ميسي ليس أرجنتينيا فحسب، بل لاعب عالمي. بالطبع هو قادر على اللعب مع أي شخص ، كما أنه قادر على اللعب في أي أسلوب لعب. لكن من المفيد أن يكون لديه هذا العدد الكبير من الأرجنتينيين. ماوريسيو، على سبيل المثال، ينتمي لنفس مدينة ميسي (روزاريو). من الواضح أنهما يتحدثان اللغة نفسها».
وتابع «سيكون من المهم للغاية بالنسبة ليونيل ميسي وجود ماوريسيو هناك. لقد كان ميسي على ما يرام مع كل مدرب تقريبا».
وشدد أرديليس «التواجد مع دي ماريا، باريديس وإيكاردي سيساعد، لكني أعتقد أيضا أن هؤلاء اللاعبين لا يلعبون بالأسلوب الأرجنتيني الكامل. إنهم عالميون للغاية. كان إيكاردي في إيطاليا والآن في باريس سان جيرمان. الشيء نفسه بالنسبة لباريديس أو دي ماريا، أن أكون أيضا في كرة القدم الإنجليزية. من وجهة النظر هذه، لن تكون هناك أي مشكلة بالتأكيد».
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