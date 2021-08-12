هيرتا ويونيون يسمحان بحضور الجماهير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ناديا هيرتا ويونيون برلين أمس أنهما سيسمحان للجماهير بدخول ملاعبهما هذا الموسم في الدوري الألماني، بشرط أن تكون نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية، بالإضافة لأولئك الذين تم تطعيمهم بشكل كامل أو تعافوا من الفيروس. وانضم آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج إلى ثنائي برلين، وذكرا أن جميع الفئات الثلاث للمشجعين ستكون موضع ترحيب، بينما أعلن بوروسيا مونشنجلادباخ أنه لم يتخذ قرارا طويل الأمد بعد.



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