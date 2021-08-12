أين الرعاة؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلت قمصان الفيحاء والاتحاد أمس في افتتاح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الرعاة، حيث ظهرا بقمصان فارغة حملت فقط شعار رابطة دوري المحترفين، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها الفريقان بهذه الصورة. وانتهت المباراة بفوز ثمين للفيحاء 1/ 0 سجله اليوناني باناغيوتيس تاختيدس.



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