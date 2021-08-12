شكرا لقرائتكم خبر هزائم الافتتاحيات تقلق أبها أمام الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث فريق أبها عن فوز أول في لقاءاته الافتتاحية عندما يستضيف نظيره الشباب مساء اليوم، على بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة ضمن الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن خسر كل مواجهات الافتتاحية في الدوري.

وخلال 4 مواسم سابقة في الدوري خسر أبها مبارياته بالجولة الأولى للدوري أمام الهلال 3 مرات وأمام الشباب مرة وحيدة، والأخيرة في الموسم الماضي.

ويتميز أبها اليوم على نظيره الشباب بمشاركة جميع اللاعبين المنضمين حديثا للفريق بعد استخراج شهادة الكفاءة المالية، وهي ما عجز عنه الشباب، لذلك لن يستطيع الأخير الدفع بلاعبيه الجدد في اللقاء.

ويتطلع المدير الفني لفريق أبها السلوفاكي مارتن سيفيلا، الذي تولى المهمة خلفا للتونسي عبدالرزاق الشابي، لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الرسمية الأولى مع الفريق، مؤملا في استغلال النقص الذي يعاني منه خصمه.

على الطرف الآخر يسعى المدير الفني الجديد لفريق الشباب البرازيلي بريكليس شاموسكا، في بداية مثالية بتخطي مضيفه وحصد أول 3 نقاط له مع فريقه الجديد.

الجولات الافتتاحية لأبها بالدوري:

