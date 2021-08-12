هزائم الافتتاحيات تقلق أبها أمام الشباب

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وخلال 4 مواسم سابقة في الدوري خسر أبها مبارياته بالجولة الأولى للدوري أمام الهلال 3 مرات وأمام الشباب مرة وحيدة، والأخيرة في الموسم الماضي.
ويتميز أبها اليوم على نظيره الشباب بمشاركة جميع اللاعبين المنضمين حديثا للفريق بعد استخراج شهادة الكفاءة المالية، وهي ما عجز عنه الشباب، لذلك لن يستطيع الأخير الدفع بلاعبيه الجدد في اللقاء.
ويتطلع المدير الفني لفريق أبها السلوفاكي مارتن سيفيلا، الذي تولى المهمة خلفا للتونسي عبدالرزاق الشابي، لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الرسمية الأولى مع الفريق، مؤملا في استغلال النقص الذي يعاني منه خصمه.
على الطرف الآخر يسعى المدير الفني الجديد لفريق الشباب البرازيلي بريكليس شاموسكا، في بداية مثالية بتخطي مضيفه وحصد أول 3 نقاط له مع فريقه الجديد.
الجولات الافتتاحية لأبها بالدوري:
- موسم 2005 - 2006: خسر أمام الهلال 2 - 3
- موسم 2008 - 2009: خسر أمام الهلال 0 - 3
- موسم 2019 - 2020: خسر أمام الهلال 2 - 4
- موسم 2020 - 2021: خسر أمام الشباب 0 - 1
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