شكرا لقرائتكم خبر الرائد والفتح.. بداية بذكريات ختام النسخة الماضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بذكريات ختام النسخة الماضية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة مواجهة الرائد وضيفه الفتح في مستهل مشوار الفريقين بالنسخة الحالية للدوري.

وشهدت الجولة الـ30 الأخيرة من الدوري الموسم الماضي أيضا حلول الفتح ضيفا على الرائد في بريدة في مواجهة انتهت بالتعادل 2/2.

وكحال آخر نتيجة بين الفريقين (التعادل 2/2) تبدو الأمور الفنية متوازنة نسبيا عطفا على التحضيرات النهائية وجاهزيتهما الفنية والبدنية بعد أن خاضا معسكرين إعداديين في أوربا، حيث فضل الرائد تجهيز نفسه في إسبانيا، بينما قصد الفتح النمسا لإعداده.

ومن المتوقع أن يرمي الجهازان الفنيان بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا (الفتح)، والإسباني بابلو ماشين (الرائد) بجميع أوراقهما الهجومية منذ صافرة البداية في محاولة للسيطرة على مجريات اللقاء والبحث عن تحقيق الانتصار الأول.

وسبق أن التقى الفريقان 14 مواجهة على صعيد الدوري، حقق خلالها الرائد الفوز في 3 لقاءات، فيما حقق الفتح 6 انتصارات، وانتهت 5 مواجهات بالتعادل.

ويخوض الفتح المباراة بعدد مكتمل من الصفقات الأجنبية (7 لاعبين)، فيما لم يكمل الرائد صفقاته حيث يملك 5 لاعبين.

أجانب فريق الرائد:







كريستيان أوتسو (غاني)



إدواردو هنريكي (برازيلي)



رينيه سانتوس (برازيلي)



محمد فوزير (مغربي)



كريم بركاوي (مغربي)



أجانب فريق الفتح: