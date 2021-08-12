شكرا لقرائتكم خبر معركة في الرس بين الحزم والتعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الحزم نظيره التعاون على ملعبه في الرس في مواجهة ساخنة مبكرة طرفها جمهور منطقة القصيم، وذلك في إطار الجولة الأولى لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولن تغيب الإثارة عن مجريات المباراة في ظل ارتفاع الصوت الجماهيري المتوقع في المدرجات رغم السعة القليلة لملعب الحزم، حيث إن المسوح به حضور 4800 متفرج وهي نسبة الـ60% من الطاقة الاستيعابية للملعب.

ويتطلع الحزم الذي نجح في العودة السريعة إلى دوري المحترفين بعد هبوطه الموسم قبل الماضي، إلى تحقيق نتيجة إيجابية بقيادة مديره الفني البرتغالي هيلدر كريستوفاو يوقف بها تفوق التعاون عليه في المواجهات التي جرت بين الفريقين، فخلال 6 مواجهات، لم ينجح الحزم في الفوز على التعاون، فيما فاز التعاون مرتين وحضر التعادل 4 مرات.

أما آخر مواجهة بين الفريقين في موسم 2019-2020 على ملعب الحزم فانتهت بالتعادل 0/0، فيما سبقها التعادل 1/1 أيضا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

من جانبه، لن يسمح التعاون بقيادة مديره الفني، الإنجليزي نيستور إل مايسترو بعودة الحزم على حسابه، خاصة أنه يأمل في اقتحام المنافسة مبكرا بتحقيق العلامة الكاملة.

أجانب التعاون:







مليك عسلة (جزائري)



هويجلو نيريس (برازيلي)



تياجو رودريجيز (برتغالي)



أولا جون (هولندي)



محمد غرس الله (مغربي)



كارلوس ستراندبيرج (سويدي)



أجانب الحزم: