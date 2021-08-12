مونيكا ستاب مدربة لأخضر السيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس عقدا مع الألمانية مونيكا ستاب، تتولى بموجبه القيادة الفنية للمنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم. وتملك المدربة الألمانية خبرة رياضية تمتد لأكثر من 25 عاما كلاعبة ومدربة، إضافة إلى عملها كمحاضرة للاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الألماني. كما حققت ستاب عددا من الإنجازات على مستوى عملها كمدربة.

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