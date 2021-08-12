6 فرق ببطولة الطائرة للسيدات

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وقسمت الفرق إلى مجموعتين بواقع 3 فرق لكل مجموعة يتأهل من خلالها متصدر كل مجموعة ويتم احتساب المركزين الأول والثاني بناء على عدد مرات الفوز، والتي يتم جمعها في البطولة التي تستمر حتى 16 أغسطس الحالي بصالة جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة.
وحلت في المجموعة الأولى فرق تقنية جدة وفلامنجو KSA وبلو جايز1، فيما جاءت في الثانية، فرق بلو كليكرز واوشن وبلو جايز2 بعد إجراء القرعة.
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