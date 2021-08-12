«التماس» تخطف أفضل توقيت «الحقايق»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الأشواط الحاسمة المخصصة لفئة الحقايق (بكار - قعدان)، على مسافة 3 كلم، ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة بميدان الطائف للهجن. وانتزعت البكرة «التماس» لسلطان يعقوب السعدي، الأشواط الصباحية المتضمنة 16 شوطا، بفوزها بالشوط الخامس وتسجيلها أفضل توقيت بزمن (4:30.6) دقائق.



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