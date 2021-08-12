«التوقيت.. التشكيل.. القنوات الناقلة.. المعلقين».. المواجهة المرتقبة.. الأهلي ضد الإسماعيلي.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه الإسماعيلي في التاسعة من مساء الليلة، ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الممتاز على إستاد الإسكندرية.

ويحتل الأهلي وصافة جدول الدوري برصيد 64 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المرتبة الثانية عشرة بـ33 نقطة.



التشكيل



من جانبه، استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على تشكيل فريقه ا أمام الإسماعيلي، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، محمد شريف.

الأهلي والإسماعيلي مشاهدة

وتقرر إذاعة مباراة الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء 11 - 8 - 2021، على قناة أون تايم سبورت 1 وبشكل حصري، وينطلق الاستوديو التحليلي للمبارة في تمام الساعة السابعة مساء.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

ويأتي تردد قناة «أون تايم سبورت 1» الناقلة لمباراة الأهلي

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في جدول مسابقة الدوري قبل لقاء اليوم

ويدخل الأهلي مباراة اليوم وهو المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 64 نقطة جمعها على مدار 28 جولة بعدما حقق الفوز في 19 مباراة، تعادل في 7 مواجهات وخسر أمام سموحة وغزل المحلة.

كما يخوض الإسماعيلي مباراة اليوم في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر في 10 مباريات.